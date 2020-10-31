Депутатов и сенаторов РФ смогут уволить за сообщения о двойном гражданстве

Москва, 31 октября. Глава РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете двойного гражданства для депутатов и сенаторов.

Глава комитета по госустройству в Госдуме Павел Крашенинников сообщил, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение ранее анонсированный законопроект. Документ запрещает депутатам и сенаторам иметь иностранное гражданство или вид на жительство за границей. Особенность его в том, что специальной проверки на двойное гражданство не предусмотрено.

«Какие-то специальные сплошные проверки проводиться не будут, но при выявлении это будет поводом для отрешения от должности», — сказал Крашенинников.

Он уточнил, что это касается как действующих парламентариев, так и потенциальных. Крашенинников подчеркнул, что закон не ограничивает источники информации о возможном иностранном гражданстве парламентария.

«Возможна самая разная информация, и если она подтверждена, то это станет основанием для снятия полномочий», — добавил глава комитета.

До этого Путин внес в ГД проект закона о Совете Федерации, там прописано появление пожизненных сенаторов и право бывших президентов занимать такой пост.