Названа причина повышения курса биткоина в 2020 году

Москва, 31 октября. Стоимость биткоина в октябре 2020 года выросла более чем на 30% и на пике превышала отметку 14 000 долларов, что можно объяснить рядом факторов.

Как пишет газета «Известия», платежная система PayPal накануне получила в США лицензию, с помощью которой она сможет осуществлять торговлю в криптовалютах, включая биткоины. Еще одно произошедшее в мире электронных денег важное событие — запуск собственной цифровой валюты международным банком JP Morgan.

Однако главным фактором роста курса биткоина стала его сберегательная функция, к которой инвесторы активно прибегают в нынешний кризис. Дело в том, что доллар постепенно теряет статус «безопасного убежища», а другие валюты также не вызывают доверия.

Инвесторы на фоне неопределенности на рынках отдают свое предпочтение золоту и криптовалютам. Этим и объясняется тот факт, что курс биткоина начал увеличиваться почти одновременно с ростом котировок золота.

Кроме того, в последнее время государства все больше начинают уделять внимание электронным деньгам. Например, о возможности создания цифрового рубля ранее заговорили в Центробанке РФ, а до этого с инициативой выпуска виртуального юаня выступил Китай.