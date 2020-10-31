Киев намерен обратиться к иностранным партнерам после спорного решения КСУ

Киев, 31 октября. Украина планирует обратиться к западным партнерам для преодоления последствий решения Конституционного суда (КСУ), заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Решение КСУ о неправомерности части положений антикоррупционного законодательства повлекло за собой негативные последствия, его сочли сомнительным. Киев намерен обратиться к иностранным партнерам для преодоления сложившейся ситуации. По словам Кулебы, это необходимо для восстановления добропорядочности конституционного судопроизводства на Украине.

«По поручению президента Украины МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами», — доложил глава ведомства.

КСУ признал недействительными большую часть норм закона «О предотвращении коррупции». После этого около здания КСУ начались протесты, участники которых требовали распустить орган.