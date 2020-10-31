Виктор Баранец назвал фейком сообщения о «капитуляции» Донбасса

Москва, 31 октября. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец назвал дезинформацией сообщения о «капитуляции» Донбасса, которые ранее появились в СМИ.

На этой неделе СМИ сообщили, что Трехсторонняя контактная группа в рамках прошедшего заседания рассматривала вопрос о якобы скором и добровольном возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины. По словам Виктора Баранца, эта информация не соответствует действительности. Он отметил, что постоянно находится на связи с жителями Донбасса и в курсе всей оперативной информации.

«Я вчера разговаривал с Донецком. У меня там огромное количество шпионов, информаторов, с которыми я нахожусь в режиме онлайн. Я любую информацию через 17 секунд проверяю», — заявил Виктор Баранец.

Как считает обозреватель КП, авторами вброса являются сотрудники специального центра информационной борьбы, который находится под патронажем Службы безопасности Украины (СБУ).

Власти Киева мешают урегулированию ситуации в Донбассе, отказываясь выполнять Минские соглашения, которые сами же подписали ранее.