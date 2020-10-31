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Аналитик Антипов поддержал кардинальную смену стратегии России по делу MH17

Аналитик Антипов поддержал кардинальную смену стратегии России по делу MH17

Москва, 31 октября. Технический эксперт Юрий Антипов считает, что решение Москвы о смене стратегии по делу MH17 позволит «убить двух зайцев», передает «Политпазл».

Недавно Министерство иностранных дел России объявило о выходе Москвы из консультационного совета, участниками которого также являются Нидерланды и Австралия. Это решение не означает прекращения борьбы РФ с западными фальсификациями в деле о трагедии MH17.

Смена стратегии защиты позволит российской стороне сразу «убить двух зайцев», считает независимый эксперт Юрий Антипов. По его словам, такой подход предусматривает более эффективный результат в поиске истины, а родные и близкие погибших смогут узнать правду о реальных причинах катастрофы.

Также аналитик отметил, что распространение правдивых данных среди широкой общественности благоприятно повлияет на имидж России. Антипов выразил надежду, что Москва начнет работать в новом формате и с помощью доказательств оставит для потомков убежденность в непричастности РФ к трагедии.

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