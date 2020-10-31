Аналитик Антипов поддержал кардинальную смену стратегии России по делу MH17

Москва, 31 октября. Технический эксперт Юрий Антипов считает, что решение Москвы о смене стратегии по делу MH17 позволит «убить двух зайцев», передает «Политпазл».

Недавно Министерство иностранных дел России объявило о выходе Москвы из консультационного совета, участниками которого также являются Нидерланды и Австралия. Это решение не означает прекращения борьбы РФ с западными фальсификациями в деле о трагедии MH17.

Смена стратегии защиты позволит российской стороне сразу «убить двух зайцев», считает независимый эксперт Юрий Антипов. По его словам, такой подход предусматривает более эффективный результат в поиске истины, а родные и близкие погибших смогут узнать правду о реальных причинах катастрофы.

Также аналитик отметил, что распространение правдивых данных среди широкой общественности благоприятно повлияет на имидж России. Антипов выразил надежду, что Москва начнет работать в новом формате и с помощью доказательств оставит для потомков убежденность в непричастности РФ к трагедии.