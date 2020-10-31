Доктор Комаровский объяснил, почему перестал быть советником Зеленского

Киев, 31 октября. Обстановку с медициной на Украине может изменить лишь государственная политика, заявил украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.

Об этом медик рассказал в беседе с корреспондентом издания «Украина.ру». По словам Комаровского, когда его в 2019 году представили советником кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, он обратил внимание на катастрофическую ситуацию с медициной.

«Но мои обращения были проигнорированы. После чего я перестал быть каким бы то ни было советником. Я не привык быть советником, на советы которого не обращают внимания», — подчеркнул врач-педиатр.

На президентских выборах в прошлом году Комаровский поддержал Зеленского, но заявил, что не намерен становиться министром здравоохранения в случае его избрания.