Пекин, 31 октября. Проект ПАК ДА окутан туманом неизвестности и секретности, но некоторые данные экспертам Sohu удалось добыть, о чем рассказало издание «ПолитРоссия».

Первый полет новейшего российского стратегического бомбардировщика ПАК ДА запланирован на 2025–2026 гг. В этом самолете будут использованы все имеющиеся разработки в области стелс-технологий и учтены все ошибки, что позволит России, по мнению китайских экспертов, стать лидером в стратегической авиации.

Информации в открытых источниках о ПАК ДА не так много, как хотелось бы. Известно, что дальность его полета составит 12 тысяч километров, а боевая нагрузка — 25–30 тонн. Скорость и маневренность для этого самолета не так важны, поскольку их недостаток с лихвой будет нивелирован использованием ракет, управляемых искусственным интеллектом.