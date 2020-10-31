Испуганная мифом о «российской агрессии» Швеция бросилась повышать оборону

Стокгольм, 31 октября. Швеция увеличила на 40% военные расходы из-за растущей мощи России, став жертвой коллективного страха.

В публикации американского издания The Trumpet говорится, что Швеция не только увеличивает военные расходы на следующие пять лет, но стремится удвоить количество призывников.

«В течение многих лет Россия все более настойчиво вторгалась на европейский порог Швеции», – говорится в публикации.

Министр обороны Швеции Питер Хультквист заявил, что его страна таким образом демонстрирует свои серьезные намерения в повышении безопасности границ. Авторы же публикации считают, что в подобные шаги свидетельствуют лишь об излишней нервозности.

США активно поддерживают миф о якобы российской агрессии, поэтому европейские страны идут у нее на поводу. Внушаемый странам ЕС страх позволит Вашингтону не только использовать Европу против России, но и заработать на продаже оружия.