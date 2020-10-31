Эксперт NI назвал российский «Спрут-СД» мощным противотанковым средством

Вашингтон, 31 октября. Российский «Спрут-СД» является мощным водным и воздушным противотанковым средством, считает автор американского издания The National Interest Калеб Ларсон.

Ларсон подчеркнул, что противотанковая пушка может стрелять теми же снарядами, что и основные российские танки. Кроме того, огромная главная пушка позволяет орудию пробивать любую вражескую броню, передает ПолитРоссия.

«Россия располагает широким спектром бронетехники. Будь то бронетранспортеры времен холодной войны или современные основные боевые танки», — рассуждает эксперт.

«Спрут-СД» обладает хорошей подвижностью благодаря использованию алюминия в корпусе. Противотанковая пушка имеет 18-тонную снаряженную массу и позволяет размещать в себе экипаж из трех военнослужащих. Сравнительно небольшой вес делает «Спрут-СД» мобильным и в воде, и на суше.