Вашингтон, 31 октября. Россия является угрозой для глобального мирового плана США. Объявление Вашингтоном войны Москве - вопрос времени, заявил экс-офицер ВВС США Рон Риденур.

Журналист и пацифист Рон Риденур пообщался с журналистами портала Strategic Culture Foundation. Перевод интервью представляет «ПолитРоссия».

Риденур утверждает, что страны Запада всегда стремились доминировать в мире, особенно США. Поэтому любое сильное государство, которое защищает свой суверенитет, является угрозой для мирового плана США. Россия - самая большая страна в мире с неограниченными природными ресурсами.

Запад долгие десятилетия разрабатывает план по захвату Москвы. Первые попытки его реализации были предприняты в конце Второй мировой войны, США и Великобритания планировали операцию «Немыслимое». Однако проигрыш Черчилля на выборах 1945 года помешал реализовать этот план.

Во время холодной войны США упорно выставляли СССР в качестве главного агрессора, что противоречило даже военной статистике: Россия понесла слишком большие потери в войнах, поэтому каждому понятно нежелание Москвы затевать новые конфликты.

«Во время Второй мировой войны англичане потеряли только 1% своего населения, США – всего лишь 0,32% своего населения. А теперь посмотрим на русских в первой половине XX века. Русско-японская война, две мировые, а также гражданская война, которая подогревалась все той же Англией, – все они стали причиной гибели по меньшей мере 40 миллионов русских людей, еще столько же остались искалеченными. Фактически русские потеряли 40% своего населения. И после этого нам утверждают, что они хотят воевать и дальше», – возмущается Рон Риденур.

Америке необходим внешний враг, поэтому им «назначили» Россию, хотя эта страна никогда не была агрессором. Но простым американским обывателям следует внушать противоположное, иначе население США будет невозможно контролировать. Пока Россия остается независимой, а в США доминирует корпоративный капитализм, отношения двух стран останутся враждебными.

Бывший американский офицер считает, что США рано или поздно решатся на полноценную войну. Но победить в ней Америке не удастся. Если США развяжут очередную мировую войну, внутри страны начнется экономический кризис и разозленные люди уже не ограничатся погромами в магазинах и стычками с полицией, как это происходит во время протестов в американских городах сейчас. Рон Риденур уверен, что собственные граждане погубят Америку.