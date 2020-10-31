Врач назвал способ обнаружить рак по глазам

Лондон, 31 октября. Английский профессор Георг Сантис рассказал, как глаза пациента могут сообщить о наличии у него онкологического заболевания. Иногда при появлении новообразования у пациента можно обратить внимание на несколько опущенное веко. Об этом пишет Express.

Человек может столкнуться с огромным количеством различных видов онкологий, некоторые из них обнаружить легче, а некоторые — сложнее. У каждой разновидности заболевания могут быть собственные симптомы, причем некоторые из них достаточно необычны.

Например, неврологическим симптомом появления рака легких может быть опущенное веко. О том же может говорить и уменьшенное потоотделение на лице. Все дело в том, что при разрастании опухоли в легких новообразование может сдавить нервы, из-за чего и возникают подобные симптомы.

Но не стоит предполагать, что опущение века происходит в абсолютном большинстве случаев образования рака легких. Стоит следить и за другими симптомами, которыми онкология может сигнализировать о себе, отметил врач.

Если вы столкнулись с непрекращающимся кашлем, кровохарканием или затрудненным дыханием, то это также может быть признаком появившегося новообразования в грудной клетке. В таком случае необходимо обратиться к специалистам.

Также нужно иметь в виду, что опущение века не всегда является именно признаком рака. Дело в том, что к подобному симптому может привести даже продолжительное ношение линз, а иногда подобное положение век является генетической особенностью.

Причиной появления онкологии могут быть не только курение или нездоровый образ жизни. Как сообщалось ранее, недавно ученые выявили вирусы и бактерии, провоцирующие развитие рака.