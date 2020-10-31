Фадеев неприятно удивил фанатов новой «силиконовой музой»

Москва, 31 октября. Музыкальный продюсер Максим Фадеев продолжает представлять публике новых артистов возрожденного лейбла MALFA. Певица Manchzz вызвала спорную реакцию в Сети.

Аранжировщик в личном Instagram-блоге поздравил таинственную артистку под псевдонимом Manchzz с днем рождения. Фотографию томной блондинки Фадеев сопроводил признанием в любви на английском языке.

Подписчики продюсера раскритиковали внешность начинающей певицы. Пользователи Сети обратили внимание на «неестественную красоту» новой музы Фадеева, предположив, что над ней потрудились пластические хирурги.

«В этой красавице хоть что-то натуральное есть?»; «Теперь будем лицезреть стриптиз и танцы с шестом»; «Нет в ней естественной красоты, пластические хирурги молодцы», — прокомментировали фолловеры публикацию основателя лейбла MALFA.

Осенью 2019 года Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего музыкального лейбла. Продюсер заявил, что его подопечные ответили ему неблагодарностью. С тех пор Фадеев намерен сотрудничать лишь с перспективными музыкантами. Одним из первых имен, которые представил публике продюсер, стала MÁYRUN.