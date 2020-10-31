NI: США не могут закрыть глаза на ядерную угрозу со стороны РФ

Москва, 31 октября. США не могут игнорировать угрозу применения ядерного оружия со стороны РФ, пишет The National Interest.

Автор публикации Джон Россомандо напомнил, что применение ядерного оружия соответствует духу военной доктрины России, поэтому США есть чего бояться. По словам российского лидера Владимира Путина, ядерное оружие может быть использовано в ответ на применение любых видов оружия массового уничтожения против России.

«Это заставило американских чиновников обеспокоиться тем, что Россия будет использовать такое ядерное оружие в обычном конфликте», – говорится в публикации.

По его мнению, Вашингтон должен вслед за Москвой модернизировать свои наземные средства сдерживания. Следующий президент страны должен обеспечить реализацию программы для создания межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования. Для давления на РФ часть ракет можно перебросить на Аляску, а также разместить их в Прибалтике и Польше.

При этом Россомандо считает, что следующий американский лидер должен вынудить Россию отказаться от применения тактического ядерного вооружения.

Стоит напомнить, что РФ намерена и дальше следовать объявленному мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, передает «Царьград».