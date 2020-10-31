NI: Пентагон решает, как защититься от гиперзвуковых ракет России и Китая

Вашингтон, 31 октября. Пентагон рассчитывает ускорить процесс разработки вооружений, способных уничтожать гиперзвуковые ракеты, которыми располагают РФ и Китай.

Американское издание The National Interest сообщило о серьезной обеспокоенности США в связи с появлением в РФ и Китая гиперзвукового оружия. Перевод статьи представляет «ПолитРоссия».

Как отметил американский обозреватель Крис Осборн, Москва и Пекин уже имеют на вооружении гиперзвуковое оружие, которому Пентагону противопоставить нечего. Однако Пентагон стремится наверстать упущенное. Генерал ВВС Глен Д. Ванхерк, командующий североамериканским командованием Воздушно-космической обороны и Северным командованием США, сообщил, что основой обороны США остается ядерная триада. Но устаревшие методы вряд ли способны справиться с современными угрозами, поэтому следует озаботиться созданием вооружений, способных перехватывать гиперзвуковые ракеты.

«США нуждаются в качественной гиперзвуковой защите», - подчеркнул Осборн.

Американцы рассчитывают создать новое оружие на основе уже известных технологий, чтобы сэкономить время. Для этого можно использовать высокоразвитые перехватчики, лазер, высокоскоростные беспилотники, новые космические радары и пока неиспытанные технологии.