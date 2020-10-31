Гендиректор «Спартака» раскритиковал российские футбольные клубы

Москва, 31 октября. Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов назвал неудовлетворительными выступления российских клубов в еврокубках.

Газизов заявил, что ожидает от российских команд более качественной игры в турнирах еврокубков. Гендиректор «Спартака» верит в отечественные клубы, но, тем не менее, не доволен их текущим статусом.

«По мне лучше играть в еврокубках и иметь те эмоции, которые там получаешь. Чем больше футбола, тем интереснее команде и болельщикам. А все остальное – в пользу бедных», — высказался Газизов.

По итогам прошлого сезона «красно-белые» не прошли в еврокубки. Столичные ЦСКА и «Локомотив», «Краснодар» и петербургский «Зенит» за четыре матча в Лиге Чемпионов и Лиге Европы суммарно набрали только одно очко. 31 октября «Спартак» также проиграл «Ростову» в 13-м туре чемпионата России.