Размер средней пенсии увеличился в России

Москва, 31 октября. Реальный размер средней ежемесячной пенсии в России в сентябре 2020 года вырос на 2% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

В денежном выражении среднее пособие для пожилых граждан РФ составляет 15 018 рублей без учета инфляции, по сравнению с сентябрем 2019 года пенсия увеличилась на 5,8%. В период с января по сентябрь 2020 года средняя выплата для пожилых жителей России выросла на 2,7%.

Пенсионный фонд РФ ранее напомнил россиянам, получающим выплаты от государства, о необходимости до конца 2021 года оформить карту платежной системы "Мир". На нее с начала следующего года будут поступать пенсии и другие выплаты от ПФР.