Эксперты назвали «убивающие» двигатель автомобиля ошибки

Москва, 31 октября. Привычки автовладельцев не следить за маслом, забывать прогреть двигатель и экономить на автозапчастях могут привести к преждевременной «смерти» машины.

Главная плохая привычка, негативно влияющая на мотор, — экономия на деталях и расходниках. Бюджетная охлаждающая жидкость начинает кипеть, что приводит к перегреву двигателя, сообщает журнал «За рулем». Эксперты также рекомендуют хорошо прогревать мотор перед началом движения, ведь загустевшее масло может усилить трение узлов. Это приведет к выходу движка из строя.

Многие автолюбители забывают следить за уровнем масла. Однако его в силовом агрегате всегда должно быть необходимое количество, пишет «360». Стоит обращать внимание и на глубокие лужи, а точнее — объезжать их стороной, ведь вода в цилиндре быстро приводит к поломке мотора.