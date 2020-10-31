Краско решил бросить курить из-за 45% поражения легких COVID-19

Москва, 31 октября. Больной коронавирусом народный артист России Иван Краско прошел обследование, по итогам которого выяснилось — у актера поражено 45% легких.

Звезда лент «Господин оформитель» и «Сын полка», 90-летний Краско отказался от госпитализации после того, как заболел коронавирусом. Артист принял решение бороться с недугом в собственном доме, в окружении супруги и двух сыновей.

По словам Краско, сказанным «Собеседнику», недавний рентген выявил у него 45% поражения легких. Врачи, увидев снимки, всерьез обеспокоились состоянием его здоровья, а сам артист как ни в чем не бывало заявил: «Вы поживите с мое, еще не такое будет поражение». Краско неутешительный результат рентгена объяснил вредной привычкой.

«Устали мои легкие дышать, да еще с дымком. Сейчас попью новые лекарства, — поделился планами актер, — курить буду меньше, а может, вообще брошу. Все будет нормально!».

Собеседник издания, объясняя свой отказ от стационарного лечения, отметил, что даже не рассматривал возможность госпитализации — актер не хотел обременять государство, а со своей семьей дома он просто счастлив.