Пьяный тверяк пытался зарезать друга в споре на 30 тыс. рублей

Тверь, 31 октября. Пьяный мужчина поспорил с приятелем во время застолья. Участники «дискуссии» оценили жизнь одного из них в 30 тыс. рублей.

Пролетарский районный суд признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, 19 мая между подсудимым и потерпевшим произошел конфликт. Фигурант дела заявил, что поспорил с собутыльником по поводу того, сможет ли тот зарезать его. Подсудимый кинул на пол 30 тыс. рублей.

Потерпевший воспринял спор всерьез и направил нож в сторону собутыльника. Подсудимый отнял холодное оружие и сам тяжело ранил мужчину. Фигурант дела сам вызвал правоохранителей и скорую после произошедшего. Жителю Твери назначили 1,5 года колонии общего режима, приговор еще не вступил в законную силу.

Накануне столичные правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого, информировало РИАМО. По данным следствия, злоумышленник зарезал своего оппонента во время распития спиртного.