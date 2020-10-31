Супругу принца Гарри заподозрили в сокрытии второй беременности

Лос-Анджелес, 31 октября. Герцогиню Сассекскую Меган Маркл заподозрили в сокрытии второй беременности. СМИ утверждают, что ребенок появится в ближайшее время.

Поводом для слухов стала статья в американском издании Star, где инсайдеры рассказывают о шестом месяце беременности актрисы Меган Маркл. Эти данные стали главным украшением обложки журнала.

«Шепчутся, что срок уже довольно большой. Возможно, месяцев шесть. И это девочка», — сообщил анонимный источник издания.

Принц Гарри и его супруга надеются сохранить новость в тайне, чтобы не допускать повышенного внимания со стороны прессы. Для сокрытия своей фигуры Маркл отдает предпочтение свободным вещам, сообщает издание «МИР24». Во время предположительной беременности супруги внук королевы Елизаветы II лично ездил в Букингемский дворец, чтобы рассказать о грядущем пополнении.

Слухи стали разрастаться после судебного заседания между Маркл и британским изданием The Mail on Sunday. Разбирательство отложили по просьбе актрисы на девять месяцев. После закрытого заседания в суде было принято решение не раскрывать общественности причину переноса.