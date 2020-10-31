«Спартак» впервые после матча с ЦСКА проиграл «Ростову»

Москва, 31 октября. Команда «Ростова» обыграла московский «Спартак» в 13-м туре чемпионата России. Минувший матч обернулся для «красно-белых» первым поражением за полтора месяца.

«Желто-синие» одержали победу над столичной командой со счетом 1:0. Последний раз «Спартак» проигрывал клубу ЦСКА в рамках турнира РПЛ, прошедшего 13 сентября. Тогда в ворота «красно-белых» прилетели три мяча от противника.

«Спартак» может опуститься на третью строчку в турнирной таблице РПЛ, если ЦСКА вновь одержит победу на выезде «Ротор», а «Зенит» обыграет «Химки».

В ходе минувшей игры «Спартака» с «Ростовом» полузащитник московского клуба Остон Урунов получил травму за первые шесть минут на поле. Вместо него на поле вышел Наиль Умяров.