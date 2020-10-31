Звезда 90-х Светлана Владимирская впала в кому

Москва, 31 октября. Популярная в 90-е годы прошлого века исполнительница хита «Мальчик мой» сейчас находится в коме. Согласно имеющейся информации, Светлана Владимирская поступила в Курагинскую районную больницу две недели назад. Об этом пишет PopCake.

Уже достаточно долго популярная певица не живет публичной жизнью и не общается с прессой. На данный момент женщине 51 год, а время ее популярности осталось далеко позади.

Певица прославилась после выхода ее дебютного альбома «Мальчик мой» в 1993 году, а в 1994 году исполнительница была признана певицей года. Владимирская успела поработать со множеством знаменитостей того периода, в том числе и с группой «Любэ».

Однако популярность продлилась недолго. В 1998 году знаменитость перебралась в Красноярский край, а затем и вовсе примкнула к общине Виссариона и стала проживать в деревне Петропавловке. По словам самой певицы, она просто устала от шоу-бизнеса, что и сподвигло ее на столь импульсивный поступок.

После этого Владимирская эпизодически появлялась на телеэкранах и даже приняла участие в крупном концерте в 2011 году. Долгое время звезда 90-х находилась вне поля общественного зрения, однако теперь выяснилось, что у певицы серьезные проблемы со здоровьем.

«Светлана Владимирская сейчас находится в Курагинской районной больнице в Красноярском крае, ее состояние сильно ухудшилось, она в коме. О диагнозе никто не говорит», — объяснила медсестра учреждения, в котором сейчас находится Владимирская.

Недавно с проблемами со здоровьем столкнулась и «секс-символ СССР» Елена Кондулайнен. Как сообщалось ранее, душевные терзания нанесли удар по состоянию актрисы.