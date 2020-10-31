Супруга Газманова исполнила свою давнюю мечту

Москва, 31 октября. Жена известного российского исполнителя Олега Газманова Марина рассказала, что чувствует после того, как ей удалось осуществить давнюю мечту.

Освоить гончарное мастерство было главным желанием Марины Муравьевой-Газмановой после первого просмотра фильма «Привидение» с Деми Мур. По ее словам, обучение было спонтанным.

«Так радостно и в то же время грустно, когда исполняется одна из твоих мечт. В списке желаний прибавляется еще одна галочка — СБЫЛАСЬ. Не знаю, как так случилось, но я ни разу не лепила на гончарном круге, а хотела давно», — поделилась эмоциями Газманова на своей странице в Instagram.

Гончарное мастерство журналистке помогла освоить подруга, к которой она заглянула случайно. Больше двух часов супруга российского исполнителя провела за станком. Лепила она, по совету подруги, горшочек для изобилия. Автор поста отметила, что давно не была так увлечена процессом, как в тот вечер в студии.

Благодаря этому опыту в списке Муравьевой-Газмановой появилась еще одна «галочка» рядом с пунктом о лепке из глины. Этот опыт дал большой заряд энергии и позитива супруге певца.