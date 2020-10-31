Экстрасенса Голунову в будущем могут ожидать проблемы с ребенком

Экс-участница проекта «Битва экстрасенсов» 52-летняя Елена Голунова недавно стала мамой во второй раз. Как может отразиться в дальнейшем почтенный возраст родительницы на жизни ребенка, рассказала детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Сильнейшая ведьма Сибири, как называет себя сама Голунова, тщательно смогла скрывать свою беременность на всем ее протяжении. Но после рождения дочки она решила поделиться радостным событием со своими подписчиками и опубликовала снимки из роддома в своем Instagram-аккаунте.

На фото экстрасенс позирует вместе с мужем, который на руках держит новорожденную.

Сейчас беспокоиться не о чем, но по мнению многих психологов, столь поздние роды могут в дальнейшем отразиться на эмоциональном состоянии как матери, так и ребенка.

«Не важно, в каком возрасте мамы ребенок появился на свет. В любом случае это бесконечная радость. Однако стоит сразу задуматься о том, как подготовить ребенка к жизни в действующих реалиях», — отмечает семейный психолог Наумова.

По мнению специалиста, обращать внимание на возраст матери ребенка начнут сверстники в возрасте семи или восьми лет. Фразы на детской площадке, типа «это твоя бабушка за тобой пришла», будут доставлять все больший дискомфорт.

«Чтобы не нарушать психологический климат в семье, следует с раннего возраста готовить ребенка к возможным вопросам со стороны сверстников о возрасте мамы», — говорит эксперт.

Наталья Наумова уже с четырехлетнего возраста советует объяснять детям столь сложные вещи, к примеру, что «все мамы разные, в этом ничего страшного». Также психолог рекомендует мамам уделить особое внимание своему психологическому настрою, ведь ребенок всегда чувствует родительницу.