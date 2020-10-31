Хуснуллин рассказал, что поможет снизить цены в Крыму

Симферополь, 31 октября. Развитие транспортной инфраструктуры в Крыму поможет снизить цены на товары и услуги в регионе, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Транспортная логистика между Крымом и материковой частью России в последнее время стала значительно лучше, по словам заместителя главы российского правительства. Это произошло после ввода в эксплуатацию автомобильной и железнодорожной частей Крымского моста. Теперь можно ожидать появление конкуренции в регионе, следствием которой станет снижение цен на некоторые товары и услуги, отметил Хуснуллин.

Тарифы РЖД и КЖД (Крымской железной дороги) находятся под контролем Федеральной антимонопольной службы (ФАС), добавил вице-премьер.

«Мы этот вопрос с ними обсуждали и все-таки считаем, что нужно искать возможность снижения (тарифов — Прим. ФАН)», — подчеркнул Марат Хуснуллин в ходе своего рабочего визита в Крым.

Замглавы кабмина во время встречи с руководством полуострова также рассказал, как в регионе будет решаться проблема водоснабжения. Вице-премьер сделал акцент на том, что идея с опреснением морской воды является запасным вариантом.