Врач предупредил о бесполезности жестких диет

Москва, 31 октября. Жесткие диеты и минимальное потребление еды не помогут похудеть, а наоборот навредят организму, заявила диетолог Мария Егорова.

Желающим похудеть нужно просто больше тратить энергии и потреблять меньше калорий. Однако чрезмерного дефицита тоже нельзя допускать, поскольку начнется обратный эффект. Вес будет возрастать, а состояние здоровья ухудшится.

Количество приемов пищи в день не самое важное при борьбе с лишним весом. Интервальное голодание, снижение потребления углеводов и отказ от ужина после шести – все это второстепенные методы. Для похудения нужно перестать есть выпечку и сладости. Также можно использовать метод «16 часов не есть, 8 часов есть», передает слова специалиста UfaTime.ru.