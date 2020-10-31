Жители России стали охотнее выплачивать долги во время пандемии

Москва, 31 октября. Россияне с задолженностями по кредитам стали чаще общаться с коллекторами и платить взносы. Перемена в поведении потребителя связана со вспышкой коронавируса.

Граждане с «проблемными» долгами осенью текущего года охотнее разговаривали с коллекторами, это подтверждает исследование агентства ID Collect. За учетный период 35% должников выходили на контакт с представителями компаний и обещали погасить часть задолженности. Порядка 73% из них в итоге выполняли свои намерения и вносили платежи.

Вероятной причиной большей ответственности должников стала пандемия коронавируса. Положительная динамика совпала с новостями о новых выявленных случаях COVID-19. Вероятно, многие россияне принимают решение избавиться от части финансовой нагрузки, так как вспышка коронавирусной инфекции может привести к финансовым трудностям — к примеру, к временным ограничениям на работу ряда отраслей.