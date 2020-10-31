Москва, 31 октября. Публичное прохождение полиграфа покажет, что Гаагский суд работает с фейковыми доказательствами по делу крушения MH17, заявил политолог Владимир Корнилов.

Владимир Корнилов является директором Центра евразийских исследований. Политолог выразил мнение о детекторе лжи, который готов пройти «обвиняемый» по делу MH17 россиянин Сергей Дубинский. Он не сможет дать суду показания без адвокатов в Нидерландах. Дубинский не прибыл на процесс и не отправил туда своих представителей. Корнилов задался вопросом, как тогда показания россиянина приобщат к суду.

«Юридических процедур я пока что не вижу», — констатировал аналитик.

Несмотря на ложные обвинения, которые выдвигает Гаагский суд, к делу их приобщать нельзя, цитирует слова Корнилова «ПолитЭксперт».