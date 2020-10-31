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Дочь Алсу во «взрослых» ботфортах шокировала фанатов

Дочь Алсу во «взрослых» ботфортах шокировала фанатов

Москва, 31 октября. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова шокировала поклонников выбранным для Хэллоуина образом. Снимок появился в Instagram-аккаунте 12-летней девочки.

Микелла Абрамова решила остановить свой выбор на необычном наряде и преобразилась в знаменитую на весь мир исполнительницу Ариану Гранде. Девочка надела удлиненное худи и черные ботфорты на высоком каблуке. Многие поклонники обратили внимание, что этот наряд все-таки предназначен для девушек, а не 12-летних подростков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mikella✨ (@mikellaabramova)

«Дети сейчас ранние. Особенно девочки. Она еще и восточной крови», — заметил один из подписчиков Микеллы.

«Красивая, но такой стиль не очень, сапоги очень взрослые, прям вульгарненько», — указали в другом комментарии.

«Даже не скажешь что Микелле 12 лет», — обратил внимание третий фанат звездной семьи. 

Ранее сообщалось, что Микелла Абрамова начала карьеру телеведущей программы о музыке. Она не стала делиться деталями съемок, уточнив, что она не может раскрыть подробности. Девочка добавила, что «открыла сезон прогуливания школы».

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