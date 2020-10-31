Дочь Алсу во «взрослых» ботфортах шокировала фанатов

Москва, 31 октября. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова шокировала поклонников выбранным для Хэллоуина образом. Снимок появился в Instagram-аккаунте 12-летней девочки.
Микелла Абрамова решила остановить свой выбор на необычном наряде и преобразилась в знаменитую на весь мир исполнительницу Ариану Гранде. Девочка надела удлиненное худи и черные ботфорты на высоком каблуке. Многие поклонники обратили внимание, что этот наряд все-таки предназначен для девушек, а не 12-летних подростков.
«Дети сейчас ранние. Особенно девочки. Она еще и восточной крови», — заметил один из подписчиков Микеллы.
«Красивая, но такой стиль не очень, сапоги очень взрослые, прям вульгарненько», — указали в другом комментарии.
«Даже не скажешь что Микелле 12 лет», — обратил внимание третий фанат звездной семьи.
Ранее сообщалось, что Микелла Абрамова начала карьеру телеведущей программы о музыке. Она не стала делиться деталями съемок, уточнив, что она не может раскрыть подробности. Девочка добавила, что «открыла сезон прогуливания школы».