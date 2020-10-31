Дочь Алсу во «взрослых» ботфортах шокировала фанатов

Москва, 31 октября. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова шокировала поклонников выбранным для Хэллоуина образом. Снимок появился в Instagram-аккаунте 12-летней девочки.

Микелла Абрамова решила остановить свой выбор на необычном наряде и преобразилась в знаменитую на весь мир исполнительницу Ариану Гранде. Девочка надела удлиненное худи и черные ботфорты на высоком каблуке. Многие поклонники обратили внимание, что этот наряд все-таки предназначен для девушек, а не 12-летних подростков.

Публикация от Mikella✨ (@mikellaabramova) 31 Окт 2020 в 7:49 PDT

«Дети сейчас ранние. Особенно девочки. Она еще и восточной крови», — заметил один из подписчиков Микеллы.

«Красивая, но такой стиль не очень, сапоги очень взрослые, прям вульгарненько», — указали в другом комментарии.

«Даже не скажешь что Микелле 12 лет», — обратил внимание третий фанат звездной семьи.