Британцы оценили отказ игроков «Краснодара» преклонять колено

Лондон, 31 октября. Британцы оценили отказ некоторых игроков «Краснодара» преклонить колено в поддержку акции Black Lives Matter, за что россияне ранее были обвинены в расизме.

Инцидент произошел во время матча «Краснодар» — «Челси», который проходил в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов. Футболисты английского клуба преклонили колено в знак поддержки движения Black Lives Matter, однако больше половины игроков «Краснодара» не последовали их примеру, за что впоследствии были обвинены в неприкрытом проявлении расовой нетерпимости.

Футболистов российской команды поддержали читатели британской газеты Daily Mail, которая привела несколько наиболее красноречивых комментариев с критикой в адрес футболистов «Краснодара» в своей статье. Так, один из читателей оставил под статьей диаметрально противоположное мнение, отметив, что русские преклоняют колени лишь перед богом, женщиной и Родиной.

Другой читатель искренне удивился скандалу, подчеркнув, что Россия располагается на большом географическом удалении от США. С приведенными мнениями согласился третий пользователь, отметив, что от «политических поз в спорте» пора избавляться.