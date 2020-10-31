Павел Воля назвал жизнь Давида Манукяна с Бузовой унизительной

Москва, 31 октября. Юморист и ведущий Comedy Club Павел Воля в новом монологе «прошелся» по возлюбленному Ольги Бузовой блогеру Давиду Манукяну.

Артист Павел Воля в очередной раз не смог обойти стороной пару Ольги Бузовой и Давида Манукяна, более известного под псевдонимом Дава. На этот раз ведущий высмеял «унизительную» жизнь блогера с телеведущей и прошелся по его профессиональной карьере.

В своем ироничном монологе Воля обратил внимание на нынешние тренды, которые делают людей популярными. В качестве примера артист привел молодого человека Бузовой. Как заявил юморист, блогеру пришлось пройти десять кругов унижений и травли из-за романа с телеведущей и регулярных съемок видеороликов для социальных сетей.

Также Павел Воля высказался о новом треке артиста с королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым под названием "Ролекс". Он признался, что искренне не понимает, зачем звезде такой величины понадобилась совместная работа с малоизвестным Давидом Манукяном.