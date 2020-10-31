Яна Кошкина пожаловалась на тяжелую операцию

Москва, 31 октября. Актриса и телеведущая Яна Кошкина рассказала о дискомфорте и диете после недавно перенесенной операции. Со слов звезды, последствий на лице не видно.

Два дня назад Кошкина лишилась четырех зубов мудрости. На сложной операции настоял врач актрисы. По словам Кошкиной, на каждую десну ей наложили по три шва. Знаменитость сообщила в личном Instagram-блоге, что в целом довольна результатом, однако ее беспокоят дискомфорт и припухлость в полости рта.

Операция по удалению зубов проходила под наркозом. Актриса призналась, что испытывала боль лишь когда ей устанавливали катетер. Через 10 дней ей снимут швы.

«Четыре зуба разом - это, конечно, мощно»; «Это правда, что после удаления зубов мудрости скулы становятся более выразительными?»; «Яна, не болейте!», — отреагировали подписчики на публикацию Кошкиной.

Рацион актрисы на второй день после удаления зубов состоял из детского пюре, печенья и теплых напитков. Знаменитость призналась, что обходится без обезболивающих препаратов.