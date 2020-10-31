Борис Джонсон остался без вина, икры и шотландского виски

Лондон, 31 октября. Британский премьер-министр Борис Джонсон остался без подарков в ходе конфискации полученных им презентов, сообщает издание The Independent.

По законам Великобритании чиновники не могут принимать подарки стоимостью более 140 фунтов стерлингов. Из-за этого у Джонсона изъяли оливковое масло, скульптуру, картину, "футуристическую" игру-стратегию в стиле шахмат, а также ручку с держателем и вино, которое ему подарили власти Венгрии.

Кроме того, политик не сможет насладиться подаренным ему шотландским виски, стоимость которого превысила установленные законом параметры.