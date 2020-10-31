США возвращают в строй ударные самолеты F-117

Москва, 31 октября. Необычные малозаметные ударные истребители F-117 были сняты с вооружения ВВС США еще в 2008 году, однако в последнее время все чаще поднимаются в воздух. Эти боевые машины используются Пентагоном в качестве «агрессора». Об этом пишет онлайн-издание The Drive.

В конце октябре впервые за последние 12 лет F-117 взлетел с авиабазы «Неллис», расположенной в штате Невада. В целом же можно сказать, что незаметные ударные самолеты все чаще появляются в небе над Америкой, однако до этого они взлетали с военных баз, расположенных в Калифорнии.

Стоит сказать, что главной «фишкой» F-117 является незаметное проникновение на территорию противника, хорошо защищенного ПВО. Однако возобновление из использования может и не означать, что США готовятся отправить данные истребители скрытно атаковать «потенциального противника».

Согласно сообщениям в СМИ, теперь F-117 играют роль «агрессоров», то есть изображают вражескую авиацию во время учений или военных игр, проводимых американским командованием. Известно, что в 2020 году они были использованы во время игр Red Flag. Вполне возможно, что теперь база «Неллис» станет опорной точкой для «красной» авиации, и теперь именно там американские пилоты будут участвовать в учебных полетах с применением F-117.

«Пилоты испытательного центра ВВС по-прежнему используют их для ограниченных исследовательских работ», — объяснило американское командование использование списанных самолетов.

Пока американское командование «достает со складов» устаревшие истребители, российские специалисты продолжают работу над современными боевыми машинами. Как сообщалось ранее, Второй серийный Су-57 совершил первый полет на аэродроме КнААЗ.