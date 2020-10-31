Врач назвал болезни, для которых характерны холодные руки

Москва, 31 октября. Холодные руки могут говорить о проблемах со здоровьем, рассказал флеболог и сосудистый хирург Карям Азатян.

Низкая температура рук часто является физиологической нормой, отметил Азатян в интервью Пятому каналу. Холод в запястьях характерен для осеннего и зимнего периодов. Однако ощущение холода в руках вне зависимости от сезона и температуры в помещении может сигнализировать о некоторых заболеваниях, объяснил флеболог.

Холодные руки могут быть признаком гормональных нарушений и проблем щитовидной железы. Также людям с низкой температурой рук следует провериться на сахарный диабет, атеросклероз и болезнь Рейно, дополнил врач.