Маньяк-педофил держит в страхе Липецкую область

Липецк, 31 октября. Липецкие полицейские проверяют вброс о якобы орудующем в области маньяке-педофиле. Сообщение об этом появилось в родительских чатах, пишут местные СМИ.

Первыми информацию о преступнике получили жители Грязинского района. В чаты для родителей школьников в WhatsApp пришел скан якобы документа из районного ОМВД. В нем сообщалось о мужчине, ранее судимом за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Злоумышленник находится под административным надзором и ему запрещено приближаться к школам, детским садам, детским поликлиникам и больницам, а также работать в данных учреждениях.

Спустя некоторое время среди жителей поселка Матырский стали распространять информацию о том, что неизвестный мужчина якобы приставал к девятилетнему мальчику, но ребенок сопротивлялся. Накануне о маньяке заговорили и в Липецке. Сейчас, по данным издания GOROD48, информация из соцсетей и мессенджеров проверяется.

«По поселку Матырский поступило одно заявление от родителей, в котором указано, что некий мужчина пытался заговорить с ребенком. Сведения, что кто-то ударил ребенка, не подтверждаются», — заявили журналистам в региональном УМВД.

Фейковые сообщения 30 и 31 октября активно рассылают и жителям Приморья, отмечает DEITA.RU. Злоумышленники выманивают у доверчивых людей деньги для якобы пострадавших в ДТП детей.