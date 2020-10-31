Актер Сергей Жигунов выразил готовность привиться от коронавируса

Москва, 31 октября. Актер и продюсер Сергей Жигунов в своем микроблоге в социальной сети Instagram заявил о готовности привиться от коронавируса.

Звезда сериалов «Моя прекрасная няня» и «Гардемарины, вперед!», 57-летний заслуженный артист России Сергей Жигунов заявил в своем Instagram-аккаунте о готовности сделать прививку от COVID-19. При этом, по словам артиста, он пока не нашел, где мог бы пройти эту процедуру.

Актер в своем посту также сообщил, что уже сделал прививку от пневмонии. Жигунов признался, что после процедуры у него болит плечо и наблюдается плохой сон, однако он ни о чем не жалеет — жить «стало спокойнее».

Фолловеры знаменитости в комментариях под фотографией поддержали кумира, отметив, что прививки обезопасят его от болезней. Некоторые из поклонников даже переняли эстафету, сообщив о намерении в ближайшее время посетить врачей. Побочные эффекты в виде болезненных ощущений в плече и ломоты в теле подписчики Жигунова назвали нормальным явлением, а самому артисту пожелали крепкого здоровья и всех благ.