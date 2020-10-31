Экс-госсекретарь США Шульц обвинил Трампа в обострении отношений с РФ и КНР

Вашингтон, 31 октября. США оказались на грани второй холодной войны с Россией и Китаем, говорится в статье бывшего американского госсекретаря Джорджа Шульца.

Деятельность администрации действующего президента США Дональда Трампа привела к тому, что Вашингтон балансирует на грани второй холодной войны в отношениях с Россией и Китаем. Американский лидер создал такую атмосферу недоверия внутри страны и за границей, а для нормализации ситуации потребуется много лет, сказал Шульц.

По его словам, партнерам США придется обрести уверенность в том, что Вашингтон разделяет одинаковые демократические ценности и работает для международной системы государств. Даже соперники и конкуренты Соединенных Штатов должны будут поверить в возможность сотрудничества с Америкой в рамках борьбы с глобальными угрозами человечеству, подчеркнул экс-госсекретарь.

Выполнение подобной задачи потребует более одного президентского срока, заключил Шульц.