Кристина Орбакайте была против рождения детей Пугачевой

Москва, 31 октября. Певица Кристина Орбакайте, дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, рассказала о своем отношении к появлению на свет Лизы и Гарри Галкиных.

Певица и актриса Кристина Орбакайте выступала против рождения Лизы и Гарри Галкиных суррогатной матерью: заслуженная артистка России, памятуя о собственном непростом детстве, не хотела такой же судьбы для детей Пугачевой и Галкина.

«В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против. Моя мама не умеет быть настоящей матерью, — приводит слова Орбакайте TVCenter. — Мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я».

Артистка вспомнила, что любое общение со звездной матерью было для нее настоящим подарком судьбы, однако саму Пугачеву материнский инстинкт посещало не так часто, как того хотелось бы малышке — обычно Пугачева уделяла внимание Орбакайте зимой или летом.

Стоит отметить, что по прошествии лет Алла Пугачева и Кристина Орбакайте все же пришли к общению в формате матери и дочери: Орбакайте часто гостит в замке матери в деревне Грязь, где артистки ведут задушевные беседы и делятся друг с другом сокровенным.