Бабушка и внучка погибли в страшном ДТП на трассе в Бурятии

Северобайкальск, 31 октября. Бабушка и ее пятимесячная внучка стали жертвами ДТП в Бурятии.

Трагедия произошла днем 31 октября на трассе под Северобайкальском. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с автобусом. В результате столкновения 47-летняя женщина и ее маленькая внучка погибли на месте.

В машине находились другие члены семьи, все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По предварительной информации, шестилетний ребенок находится в коме, а состояние еще одной пассажирки оценивается как тяжелое. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее издание "ФедералПресс" писало, что в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае пострадали восемь человек. Авария произошла под селом Ермаковым.