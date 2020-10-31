Соседов отреагировал на слухи о бедственном положении Софии Ротару

Москва, 31 октября. Известный музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал новости о том, что София Ротару намерена избавиться от своей гостиницы Villa Sofi. В связи с реновацией вилла была закрыта после начала пандемии коронавируса. Об этом пишет сетевое издание OaNews.

Из кризиса отель Софии Ротару не вышел до сих пор. Villa Sifia функционировал порядка десяти лет и пользовался достаточно большим успехом у отдыхающих. Дело не только в том, что вилла принадлежит певице и носит ее имя, но и в достаточно интересном подходе к оформлению. Каждый номер отеля отличается собственным дизайном, а также укомплектован качественной итальянской мебелью. Когда гостиница еще принимала постояльцев, стоимость проживания в ней варьировалась от 16 тысяч рублей до 80 тысяч рублей за ночь.

Несмотря на то, что отель пока простаивает, исполнительница продолжает платить за его содержание и охрану. Как сообщают СМИ, на данный момент Ротару подумывает о том, чтобы продать Villa Sofia и не нести существенных убытков.

По словам Сергея Соседова, избавившись от гостиницы исполнительница ничего не потеряет. Дело в том, что вилла заслуживает лишь три звезды, однако Ротару пыталась заработать на собственном имени и выставила очень высокие ценники за проживание.

Однако особой нужды у певицы нет ни в деньгах, ни в данном отеле. По словам специалиста, Ротару является миллиардершей, а одно ее выступление на корпоративе длительностью 40 минут оценивается в 50 тысяч евро.

«Она миллиардерша, обеспечила себя и несколько поколений вперед», — сказал Соседов.

Стоит сказать, что в расходах не ограничены и родственники Софии Ротару. Как сообщалось ранее, внучка знаменитости недавно отказалась от съемки, за которую ей предлагали 20 тысяч евро.