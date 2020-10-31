Паттинсон «увел» у Кристен Стюарт близкую подругу

Лос-Анджелес, 31 октября. Голливудский актер Роберт Паттинсон стал причиной раздора между своей коллегой по фильму «Сумерки» Кристен Стюарт и ее подругой, поп-певицей Кэти Перри.

Романтические отношения между Паттинсоном и Стюарт зародились на съемочной площадке вампирской саги «Сумерки». Голливудский актер некогда признался, что пришел на кастинг фильма лишь из-за утвержденной на роль Беллы девушки.

Отношения знаменитостей продлились всего четыре года. Роман звезд «Сумерек» распался из-за измены Кристен Стюарт. Папарацци засняли актрису в объятиях британского режиссера Руперта Сандерса. На протяжении карьеры в вампирской саге Стюарт и Паттинсон дружили с поп-звездой Кэти Перри.

Американской певице пришлось сделать нелегкий выбор после того, как рухнул роман двух ее звездных товарищей. Кэти Перри отдалилась от Стюарт и осталась с ее экс-бойфрендом. На тот момент Паттинсону была необходима поддержка. Об этом пишет портал Popcake.tv.