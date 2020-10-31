В России существует множество праздников, которые за одним столом собирают несколько поколений одного семейства. Однако вам наверняка на ум приходит лишь Международный женский день или День отца. Даже про День девочек не забыли, а что же с мальчиками? Оказывается, существует День сыновей, который ежегодно отмечается в нашей стране, хоть и не имеет официального статуса. Так что мы решили рассказать вам об истории и традициях этого мероприятия, а также дать несколько идей интересных и полезных подарков.

Немного истории

Если у кого-то из историков вы поинтересуетесь, почему мировое сообщество решило отмечать этот праздник, ни один из них не даст вам точный ответ. На данный момент существует очень много версий, откуда же пошло это торжество. Еще из истории древних времен можно сделать вывод, что рождение мальчика в семье было настоящей удачей, поскольку в будущем он становился кормильцем и защитником своего рода.

К примеру, в Японии до Второй мировой войны в начале мая отмечали День мальчиков, но в 1948 году его переименовали в День детей. Чтобы продемонстрировать количество отпрысков мужского пола в семье, японцы вывешивают перед домом флаги в виде карпов. Количество флагов и приравнивается к числу мальчиков, живущих в этом доме.

В Бразилии существуют другие традиции — 12 октября там ежегодно празднуют День детей. Но привязки к полу детей нет, поэтому торжество нацелено лишь на то, чтобы улучшить настроение ребенка и осуществить его заветные мечты. В этот день по всей стране детские кафе, магазины с игрушками и центры развлечений заполнены довольными и улыбающимися детьми. В подарок они получают игрушки, сладости, игры и, конечно же, практически полную вседозволенность со стороны родителей.

А как он пришел в Россию? Оказывается, появился праздник в нашей стране благодаря СМИ, которые активно распространяли зарубежные истории, призывая организовать нечто подобное. К примеру, в Якутии с 2017 года каждое второе воскресенье апреля отмечается День сыновей, который официально закреплен в календаре региональных мероприятий. Ввели его для укрепления института семьи и поддержания традиционных ценностей. В других регионах нашей страны у торжества нет официального статуса, но оно активно набирает обороты. Поэтому День сыновей в 2020 году будет отмечаться 22 ноября.

Традиции и идеи подарков

Из-за того, что праздник носит неофициальный характер, каждая семья отмечает его по-своему. Одни идут в парк развлечений, другие предпочитают отдых на природе, кто-то собирается дома за одним столом. Но посыл всем понятен: семья собирается воедино и поздравляет сыновей, которые в будущем становятся продолжателями рода и главными защитниками своих детей и родителей.

Но какой же сюрприз сделать сыновьям, чтобы праздник оставил после себя только хорошие и приятные воспоминания? Во-первых, все зависит от возраста, а во-вторых, от предпочтений.

Начнем с вариантов для детей. Каждый мальчик будет в настоящем восторге от конструктора. Это может быть лего, деревянная модель самолета, корабля или танка. Такой подарок увлечет ребенка на долгое время и всегда будет напоминать о приятной дате.

В семье растет юный гонщик? Тогда подарите ему машинку на радиоуправлении! Сейчас в магазинах представлено множество моделей с разными скоростями, программами, подсветкой и даже музыкой. Причем такие машинки нравятся даже взрослым мужчинам, так что одним подарком вы порадуете всех представителей сильного пола в семье.

Еще один беспроигрышный вариант — день, проведенный на аттракционах. Вы можете только представить, какие волшебные впечатления вы подарите своему ребенку? Не забудьте сделать много фотографий, чтобы в будущем вспоминать эти приятные и веселые моменты.

Подросткам в качестве подарка можно преподнести долгожданную компьютерную игру, планшет, наушники, абонемент в спортзал или поход в лес или горы в мужской компании. В этом возрасте нужно ориентироваться на увлечения и предпочтения подростка, тогда вы точно не прогадаете с подарком.

Уже взрослому сыну родители могут преподнести в качестве презента что-то из модной одежды, абонемент на посещение занятий по борьбе, красивый ежедневник, чехол для ноутбука или что-то из инструментов для ремонта дома. В этом случае подарок должен быть действительно полезным.

В любом случае самым ценным и лучшим подарком будут внимание и забота. Устройте семейный ужин и проведите время в теплой семейной обстановке. Так вы сделаете День сыновей настоящей традицией, которая будет передаваться из поколения в поколение.