Мишустин подписал проект о создании новых особых экономических зон в России

Москва, 31 октября. Новые особые экономические зоны будут развернуты на территории Московской и Владимирской областей. Проект утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Формирование новых промышленно-производственных областей обеспечит приток инвестиций и появление новых рабочих мест. В Правительстве России считают, что суммарный размер вложений в проекты ОЭЗ составит около 12,5 млрд рублей. Резидентами особых зон станут производители продуктов массового потребления и перспективные товарные терминалы.

Экономическая зона "Доброград-1" во Владимирской области станет площадкой для создания машиностроительных предприятий, заводов по производству ситца и мебели. В ближайшее время в регионе появятся 500 дополнительных рабочих мест. Второй проект ОЭЗ будут реализовывать в подмосковном Домодедове — здесь будет открыта зона "Максимиха". Одним из ее резидентов станет новый логистический центр в непосредственной близости от российской столицы.