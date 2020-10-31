В Госдуме объяснили, нужно ли России размещать танки на Курилах

Каждый род войск должен быть «на своем месте», там, где он представляет наибольшую ценность. Нет никакого смысла размещать боевые корабли в мелких озерах, а танки — на маленьких островах. Об этом в интервью ФАН заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Александр Шерин.

Ранее японское агентство «Киодо» сообщило о планах России разместить на Курильских островах танки Т-72Б3, которые журналисты Страны восходящего солнца называют одними из самых новейших. Издание считает, что нахождение тяжелой бронетехники направлено на предотвращение высадки иностранного десанта на стратегически важных российских территориях.

В комментариях к статье большинство японских читателей сочли подобный жест «разрывом переговоров» по возврату островов Японии. Многие из них считают, что Москва уже давно решила для себя «проблему северных территорий» (так японцы называют Южные Курилы) и больше не собирается обсуждать ее с Токио. Кое-кто даже возложил за это ответственность на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, обвинив его в продажности.

«Признаюсь честно, я не слышал о планах нашего Генштаба разместить танки Т-72Б3 на Курильских островах, — заявил Шерин. — К тому же я бы поостерегся называть их «новейшими» в российской армии — это всего лишь модернизированная версия танков Т-72, поставлявшихся на вооружение в советскую армию еще с 1973 года».

Депутат также усомнился в необходимости размещения на столь небольших участках земли военной техники, приспособленной для ведения широкомасштабных сухопутных боевых действий.

«Чтобы оборонять такие маленькие острова, нет никакой глобальной целесообразности применять там танки, — считает парламентарий. — Да и забрасывать их туда — дело довольно затратное. У нас существует авиация, и есть возможность для нанесения точечных ракетных ударов по врагу, если он попытается захватить этот регион. В конце концов, на боевом дежурстве находится система береговой артиллерии «Бастион», которая просто не даст никому высадиться на Курильских островах».

Вместе с тем, добавил собеседник ФАН, сухопутные войска на архипелаге присутствуют — там есть военные части и даже есть стандартная для таких частей бронетехника.