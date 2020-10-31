Появился первый трейлер сериала «Перевал Дятлова» с Федоровым

Москва, 31 октября. Появился первый трейлер исторического сериала «Перевал Дятлова» о трагических событиях 1959 года, которые унесли жизни девяти студентов-походников.

Главную роль в российском сериале сыграет известный актер Петр Федоров. Его персонажу, майору КГБ Олегу Костину, предстоит расследовать причину гибели студентов в Свердловской области. Вместе со следственной группой они отправляются к Уральским горам, чтобы разузнать обстоятельства трагедии.

«Сериал основан на уникальных материалах, которые стали доступны авторской группе и создателям проекта», — гласит подпись под трейлером на YouTube.

Вместе с Федоровым главные роли в проекте исполнили Мария Луговая, Андрей Добровольский, Иван Мулин, Егор Бероев и многие другие. Премьера сериала состоится в понедельник, 16 ноября, на телеканале ТНТ. Подписчикам он станет доступен на видеосервисе Premier.

Над проектом работали создатели популярного на стриминговом сервисе Netflix российского сериала «Эпидемия» —режиссер Евгений Никишов, продюсер Валерий Федорович и сценарист Илья Куликов.