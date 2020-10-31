Канадского баскетболиста обвиняют в совершении серии преступлений

Нью-Йорк, 31 октября. Теренс Дэвис, защитник канадского клуба «Торонто Рэпторс», обвиняется в совершении семи уголовных преступлений.

Сотрудники полиции Нью-Йорка вынесли обвинение спортсмену после скандального инцидента с участием женщины на Манхэттене, сообщается на странице NBA в Twitter.

Напомним, в среду 28 октября Теренс Дэвис был арестован в Нью-Йорке по подозрению в нападении на женщину. По информации источника в полиции, баскетболист совершил преступные действия в одном из многоэтажных зданий мегаполиса. Впрочем, 23-летний спортсмен не признал себя виновным.

Случай с жительницей Нью-Йорка вскрыл другие преступления молодого защитника «Торонто», с чем предстоит разобраться полицейским. В ведомстве подчеркнули, что клуб «Рэпторс» очень серьезно относятся к этим вопросам, поэтому стражи порядка надеются на сотрудничество и поддержку лиги в расследовании.