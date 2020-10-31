Баку заявил о непрекращающихся боях в трех направлениях в Нагорном Карабахе

Баку, 31 октября. Министерство обороны Азербайджана сообщило журналистам о продолжении боевых действий в зоне конфликта в Нагорно-Карабахской Республике.

На данный момент столкновения ведутся в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях, заявил на брифинге с представителями средств массовой информации пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

В Генпрокуратуре республики отметили, что с начала эскалации конфликта в регионе, 27 сентября, жертвой среди гражданского населения Азербайджана стал 91 человек.