Китайский хит Genshin Impact расширит ростер персонажей

Пекин, 31 октября. Авторы нашумевшей игры в жанре Action RPG Genshin Impact раскрыли детали грядущего масштабного дополнения. Среди нововведений — четыре новых персонажа.

Игра от китайской студии miHoYo Limited в 2020 году, что называется, «выстрелила»: популярность продукта можно оценить по количеству одновременных просмотров на стриминговой платформе Twitch, где счетчик зрителей трансляции игры уже спустя несколько часов после релиза перевалил за 110 тыс. человек.

Авторы решили не останавливаться на достигнутом и продолжили работу над игрой. В грядущем масштабном обновлении в Genshin Impact внедрят сразу четырех новых персонажей, цепочку заданий, а также дебютное сезонное событие. В новом патче будет переработана система репутации для индивидуальных регионов игры.

Помимо этого, в игре появятся новые предметы, наибольший интерес среди которых представляют мобильный телепорт и компас сокровищ. Не обойдется и без нового рейдового босса.