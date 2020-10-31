Военные начали работы по обеспечению Крыма пресной водой

Севастополь, 31 октября. Российские военные строят объекты для обеспечения Крыма пресной водой. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Специалисты военно-строительного комплекса приступили к возведению системы водозабора на реке Бельбек. На берегу будет создан накопительный бассейн. Военным необходимо будет проложить приблизительно около 3 километра водовода, а также построить насосные станции и очистные сооружения.

Кроме того, для переброски воды из Кадыковского карьера в реку Черная, а после на городские водозаборные узлы, нужно построить водовод длиной 10,5 километра. Также будет возведена мощная плавучая станция, которая будет поднимать до 20 тысяч кубометров воды в сутки и отправлять ее на реку Черная.