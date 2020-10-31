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Военные начали работы по обеспечению Крыма пресной водой

Военные начали работы по обеспечению Крыма пресной водой

Севастополь, 31 октября. Российские военные строят объекты для обеспечения Крыма пресной водой. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Специалисты военно-строительного комплекса приступили к возведению системы водозабора на реке Бельбек. На берегу будет создан накопительный бассейн. Военным необходимо будет проложить приблизительно около 3 километра водовода, а также построить насосные станции и очистные сооружения.

Кроме того, для переброски воды из Кадыковского карьера в реку Черная, а после на городские водозаборные узлы, нужно построить водовод длиной 10,5 километра. Также будет возведена мощная плавучая станция, которая будет поднимать до 20 тысяч кубометров воды в сутки и отправлять ее на реку Черная.

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